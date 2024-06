Italbasket, Riccardo Fois: “Gallinari ha lavorato come un matto per…”

Riccardo Fois, assistant coach di Gianmarco Pozzecco in Nazionale e prossimo assistant coach di Mike Brown ai Sacramento Kings, ha parlato a Dario Ronzulli su Tuttosport dell’impatto che può avere Gallinari in questa Italbasket:

“Il Gallo ha lavorato come un matto per arrivare a quest’appuntamento in forma dopo tutto quello che ha avuto nelle ultime due stagioni travagliate. Porta con sé uno status che può fare la differenza in queste partite, perché dà tranquillità ai compagni e a tutta la squadra. Dobbiamo prepararci a quelle che saranno due battaglie nel girone e poi speriamo altre due nella semifinale e nella finale contro squadre super fisiche, che hanno esperienza”, ha detto Riccardo Fois sul lavoro che ha fatto Danilo Gallinari per essere in forma con l’Italbasket.

Dopo l’esordio con il Bahrein (martedì alle 23.30), infatti, ci attende Porto Rico (nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio alle 2.30) ormai un’avversaria abitudinaria visto che l’abbiamo affrontata al Mondiale 2019, al Preolimpico 2021 e al Mondiale 2023.

Stiamo a vedere se gli Azzurri riusciranno a vincere entrambe le sfide e raggiungere così la semifinale contro la seconda dell’altro gironcino, una tra Lituania, Messico e Costa d’Avorio.

