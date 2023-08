Italbasket, Ricci: “Sappiamo bene chi siamo, dobbiamo giocare l’uno per l’altro”

Anche Giampaolo Ricci ha commentato la vittoria dell’Italbasket sulle Filippine.

Dopo gli interventi di Melli e Pajola, è arrivato anche quello dell’ala dell’Olimpia Milano, riportato da Sportando.

Volevamo vincere perché era importantissimo, ci godiamo un risultato che non era scontato, anche per il tifo infuocato. Siamo consapevoli di chi siamo e del nostro valore, pensiamo a vincere una partita per volta. Questa gara ci dà fiducia, quando vinci tirando bene l’autostima risale. Qui siamo sulle montagne russe ma dobbiamo continuare a giocare insieme, prendere tiri ben costruiti e giocare l’uno per l’altro. Pajola e Tonut hanno fatto un lavoro straordinario in difesa, ogni volta che facciamo più di quattro passaggi arriva un canestro. Ora proviamo a staccare un po’, anche se non c’è molto tempo. Giocare oggi, dopo aver passato 48 ore a vedere gli altri esultare, non era per nulla facile.