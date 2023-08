La Spagna fa sul serio, ma Team USA è ancora troppo forte

La Spagna ha dato del filo da torcere a Team USA, che però è comunque riuscito a vincere la sua terza amichevole su tre. Gli americani hanno battuto la Roja 98-88 nell’ultima partita del triangolare in onore del centenario della Federazione spagnola.

Gli USA hanno comandato la partita dal primo all’ultimo minuto, ma la Spagna è riuscita a non uscire mai dalla gara, fatta eccezione per il finale dominato da Anthony Edwards. Alla fine è però Jalen Brunson a conquistare la palma di MVP della partita, con 22 punti e 4 assist, tirando 9/9 dal campo.

Brilliant performance from Jalen Brunson in USA’s victory over Spain.

He finished with 22 points and 4 boards

and was a perfect 9-of-9 from the floor pic.twitter.com/XuffgAKxKr

— Tommy Beer (@TommyBeer) August 13, 2023