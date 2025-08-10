italbasket u20 femminile

Italia, ecco un altro bronzo! Azzurre U20 terze a EuroBasket

L’Italbasket continua a collezionare medaglie quest’estate: dopo il bronzo della Nazionale senior femminile all’Europeo, la vittoria di EuroBasket U20 maschile e un secondo bronzo all’Europeo U18 maschile, oggi è arrivato il terzo bronzo nell’Europeo U20 femminile.

Le Azzurrine hanno sconfitto nella finalina la Svezia, 51-84, dopo aver perso ieri la semifinale contro la Spagna che stasera si contende l’oro con la Lituania. La squadra allenata da coach Giuseppe Piazza ha mantenuto il controllo del match fin dall’inizio, allungando nel secondo quarto e poi dilagando nella ripresa. Ottima la prova di Candy Edokpaigbe, autrice di 17 punti; in doppia cifra anche Sophia Lussignoli, con 13 punti. Ben 11 azzurre su 12 sono andate a segno, col largo vantaggio che ha consentito di far ruotare tutte le giocatrici.

Foto: FIBA

