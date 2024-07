Italia-Lituania, le pagelle: MAREA DI INSUFFICIENZE! Gallinari unico 6

L’Italia ha perso malamente contro la Lituania nella semifinale del torneo Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico e quindi quest’estate non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi. Qui di seguito i voti bassissimi all’Italia e quelli decisamente più alti ai giocatori della Lituania.

Italia

Marco Spissu: 4. Si prende pochissime – se non zero – responsabilità e conferma le sensazioni non positive degli scorsi giorni.

Niccolò Mannion: 4,5. Prova a fare qualcosa in più di Spissu però comunque ampiamente insufficiente.

Awudu Abass: 5. Gioca meno di 9 minuti ma non viene messo in ritmo dai compagni.

Stefano Tonut: 5. Il 2/10 dal campo fa capire la pessima serata offensiva della guardia dell’Olimpia Milano ma almeno smazza 7 assist.

Danilo Gallinari: 6. Anche questa sera è stato l’unico a provarci in attacco ma da solo non può vincere le partite.

Nicolò Melli: 5,5. In difesa non è il solito Nik ma comunque è tra i meno peggio degli Azzurri.

Giampaolo Ricci: 5. Impatta bene con un paio di triple nel primo quarto ma poi cala a partire dal 2° periodo insieme a tutta la squadra.

Achille Polonara: 5,5. Ottimo inizio però poi si ferma lì, anche perché gli viene dato pochissimo spazio con i solo 12 minuti e spiccioli in campo.

Alessandro Pajola: 5. Meglio di Spissu e Mannion ma non abbastanza per poter permettere agli Azzurri di competere.

John Petrucelli: 5,5. Senza dubbio la sua miglior gara in quest’estate azzurra. Certo, da un naturalizzato ci si aspetterebbe di più ma ahinoi ci dobbiamo accontentare di questo…

All. Gianmarco Pozzecco: 4,5. Oltre a soffrire tremendamente in difesa e non trovare mai canestro in attacco, in questo Pre-Olimpico non abbiamo visto l’ardore del 2022 e del 2023. Questa è la cosa che più imputiamo a questa squadra perché tecnicamente siamo inferiori a questa Lituania, complici anche le tante assenze, e lo sapevamo, ma non abbiamo messo in campo quel qualcosa in più che abbiamo visto contro la Serbia nelle ultime estati.

Lituania

Sedekerskis 5.5, Tubelis SV, Sabonis 5.5, Jokubaitis 5, Kuzminskas 7, Motiejunas 5, Dimsa SV, Grigonis 8.5, Lekavicius 6, Butkevicius 7, Sirvydis 6.5, Ulanovas 6. All. Kazys Maksvytis 6.5.

