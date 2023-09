Italia – Slovenia: giorno, ora e dove vedere in tv l’ultima di Gigi Datome

Gigi Datome lascerà domani il basket giocato. Dopo l’annuncio a fine campionato e l’ultima partita in Italia a Ravenna lo scorso 13 agosto, il Capitano terminerà la sua avventura sul parquet contro la Slovenia sabato 9 settembre (ore 10.45 italiane, Rai Sport, Sky Sport Uno, Now, DAZN).

Sarà dunque Luka Doncic l’ultimo avversario di una carriera fatta di 203 presenze (domani, 10° Azzurro all-time) e 323 contando le Giovanili (record assoluto). Una vita dedicata alle Nazionali lungo 21 estati fatte di gioie e delusioni, sempre con una dedizione commovente e una professionalità esemplare. Capitano dalla stagione 2013, Gigi ha preso parte a due edizioni del Mondiale (2019 e 2023) e a sei edizioni dell’EuroBasket (2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022) attraversando le ere di cinque Commissari Tecnici: Carlo Recalcati, con cui ha esordito nel 2007, Simone Pianigiani, Ettore Messina, Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco.

A contendere il 7° posto finale all’Italia sarà dunque la Slovenia del fenomeno dei Dallas Mavericks, già incrociato a Trieste lo scorso anno alla primissima di coach Pozzecco sulla panchina della Nazionale (fu ko con un’Italia giovanissima 71-90). In totale i precedenti tra le due formazioni sono 23 con un bilancio di sole 9 vittorie dal 1992. Gli sloveni, che ieri sera hanno perso la semifinale 5°/8° posto contro la Lituania di Valanciunas 100-84, hanno terminato la loro corsa alle Medaglie ai Quarti di finale contro il fortissimo Canada di Shai Gilgeous-Alexander (31 punti) dopo essersela giocata per tutto il primo tempo. Fatale il parziale di 30-21 nella terza frazione. Il “sole” della formazione di Sekulic è ovviamente “Luka Magic”, re dei marcatori del Mondiale con 26.7 punti di media a partita, ma attorno a lui ruotano Mike Tobey, nato a Monroe nello Stato di New York ma naturalizzato sloveno nel 2021 e Klemen Prepelic, secondo miglior bomber sloveno con 14 punti a partita. Con loro Aleksej Nikolic, in Italia con Treviso, Sassari e Brescia. Doncic, Prepelic e Nikolic, insieme a Blazic e Dimec, sono gli unici reduci della Slovenia che si laureò Campione d’Europa nel 2017 battendo in finale la Serbia 93-85.

Ufficio Stampa FIP

Foto: FIBA