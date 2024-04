Pesaro e Brindisi, chi ha più chance di salvarsi guardando il calendario?

Nella giornata di ieri sia la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sia l’Happy Casa Brindisi sono riuscite a vincere le proprie partite, rispettivamente a Sassari contro la Dinamo e in casa contro Treviso.

Questo però non basta perché comunque il divario dalle penultime (Treviso appunto e Varese, che ieri ha vinto bene in casa contro Napoli) resta di 2 gare. Ecco chi delle due ha il calendario più semplice e quindi ha più chance di salvarsi!

PESARO

La VL ha due partite in casa che deve vincere se vuole provare a salvarsi: Pistoia e Cremona. L’Estra e la Vanoli hanno dimostrato di essere delle buonissime formazioni e di saper vincere match importanti, ma queste 2 contese ne vanno del futuro dei marchigiani. Solo 2 vittorie quasi certamente non basteranno per salvarsi perché è più che probabile che sia Treviso sia Varese ne vincano almeno una da qui a fine regular season. E quindi serve portare a casa uno scalpo tra Tortona e Venezia. I piemontesi sono in corsa playoff ma, tra le due, sono quelli più vulnerabili, quindi non sarebbe così impossibile immaginarsi un successo a Casale Monferrato. Difficile invece vincere al Taliercio. I veneti al momento sono in corsa per i primi posti in classifica e vorrebbero finire la stagione regolare nella migliore posizione possibile, con il 1° posto che non è così impossibile.

BRINDISI

Rispetto al calendario dei biancorossi, quello dei biancoblu è – sulla carta – più complicato. Anzitutto perché giocheranno solo 1 match al PalaPentassuglia da qui a fine stagione, tra l’altro contro la Reyer Venezia, non l’avversario più semplice del mondo per gli stessi motivi detti poco sopra per Pesaro. Le altre 3 gare saranno a Reggio Emilia, Pistoia e Brescia. Come nel caso della VL, 2 successi potrebbero non bastare, perciò, per cercare di compiere quest’impresa, serve vincere sia in Emilia sia in Toscana. Insomma, tra il prossimo turno e quello dopo sapremo se i pugliesi potranno ancora pensare alla salvezza oppure arrendersi di fronte al risultato del campo.

Chiudiamo dicendo che Pesaro e Brindisi devono vincere almeno 2 gare, ma meglio 3, per salvarsi, però occhio perché Treviso ha un cammino davvero difficile da qui a fine regular season: Vs. Milano, @Venezia, @Varese e Vs. Tortona. Non è così scontato che riesca a fare bottino in una di queste 4 gare, forse la più semplice è l’ultima con Tortona se i piemontesi dovessero essere matematicamente fuori dalla corsa playoff.

In conclusione, tra le 2, quella che ha maggiori chance di salvezza è Pesaro perché giocherà 1 gara in più in casa ma il percorso resta comunque difficile.

