Jacob Pullen porta Napoli a dama! “MvP-Mvp” riecheggia nel PalaBarbuto.

“Every city needs a hero“: è la frase con cui Napoli ha presentato il ritorno dei due beniamini della scorsa stagione Jacob Pullen e Tomislav Zubcic.

Un’ondata di entusiasmo in un arido deserto di emozioni ed ecco subito il risultato sperato.

Patron Grassi si regala finalmente la prima gioia stagionale, fiero di aver operato queste due scelte in totale autonomia rispetto alle valutazioni del management.

Pullen e Zubcic sono stati i regali di Natale fatti alla tifoseria per dimostrare la volontà di porre rimedio agli errori di inizio stagione.

L’americano ha chiuso il match con 28 punti e 10 falli subiti (con ben 14 tiri liberi tirati), accentratore totale del gioco partenopeo. Una personalità straordinaria, rubando il palcoscenico a giocatori del calibro di Green, Bentil e Pangos, cui va l’onore di essersi messi al servizio di Jacob riconoscendone la leadership del momento.

“Mi era mancata casa mia. Oggi eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, sono contento che siano tutti tornati al palazzetto. Stasera ho solo giocato, i miei compagni di squadra mi hanno cercato. Abbiamo vinto la partita da squadra. I tifosi hanno fatto il loro lavoro; un palazzetto pieno e rumoroso, tutto ciò mi era mancato. Amo questo posto, questi sono i migliori tifosi d’Italia”

Queste le parole di Pullen a Eurosport in intervista post-partita.

Nonostante il grosso fatturato offensivo, le percentuali del play ex Verona non sono eccellenti (28% da 2 e 33 % da 3); ciò che però le stats non possono raccontare è l’incisione nei momenti clou del match da vero veterano con vene di ghiaccio.

A fine partita il Palabarbuto in standing ovation per acclamare il suo Re: “Mvp-Mvp”, come non esserne d’accordo?

