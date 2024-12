Wembanyama nella storia NBA con una gara MAI VISTA PRIMA

Victor Wembanyama ha illuminato la serata NBA di sabato con una prestazione storica, guidando i San Antonio Spurs a una netta vittoria per 114 a 94 sui Portland Trail Blazers. Il giovane fenomeno francese ha messo a segno 30 punti e 10 stoppate, entrando in un club esclusivo dell’NBA. Solo altri 5 giocatori nella storia della lega, tra cui icone come Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar e Dwight Howard, hanno raggiunto tali cifre in una partita.

La serata di Wembanyama è stata ulteriormente impreziosita da un primato unico: è il primo giocatore NBA a combinare 4 triple con 10 stoppate in una singola gara.

Il ventenne è diventato anche il primo giocatore sotto i 21 anni a ottenere più di una serata con stoppate in doppia cifra da quando l’NBA ha iniziato a monitorare il dato nel 1974.

Con una media di 24,7 punti e 9,9 rimbalzi in questa stagione, Wembanyama continua a dimostrare di essere una forza rivoluzionaria per il gioco. Gli Spurs, che hanno raggiunto la quindicesima vittoria stagionale con oltre tre mesi di anticipo rispetto alla scorsa annata, mostrano segni tangibili di crescita.

Con 4 vittorie nelle ultime 5 partite, la squadra di San Antonio sembra aver imboccato la strada giusta, trascinata da un Wembanyama che si candida a diventare una delle più grandi stelle della NBA. Stiamo a vedere dove riusciranno ad arrivare questi Spurs che sperano presto di poter recuperare in panchina il proprio mentore, Gregg Popovich.

