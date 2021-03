James Wiseman sarà il centro titolare degli Warriors per il resto della stagione

Nella gara persa ieri notte contro i Philadelphia 76ers, James Wiseman è tornato a partire in quintetto per i Golden State Warriors al posto di Kevon Looney. Nelle ultime due settimane il rookie era stato al centro di un “caso” riguardante il suo utilizzo e sembrava che dalla dirigenza potessero arrivare pressioni per concedergli un minutaggio maggiore, ieri nella conferenza stampa pre-partita coach Steve Kerr ha annunciato che partirà in quintetto per tutto il resto della stagione.

Wiseman, al rientro dopo 3 partite out per i protocolli anti-Covid, ha segnato 11 punti con 5/13 dal campo giocando 26′, il suo secondo maggior minutaggio dal 14 gennaio.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.