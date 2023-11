Jannik Sinner, come si è appassionato al basket e per che squadra NBA tifa

Jannik Sinner giocherà oggi pomeriggio la finale delle Nitto ATP Finals 2023 al PalaAlpitour di Torino contro Novak Djokovic, palazzetto dove l’Italia del basket perse la finale di qualificazione all’Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Naturalmente speriamo che al fenomeno classe 2001 porti meglio il pubblico torinese e che riesca a vincere la competizione.

Ma come si è appassionato al basket Jannik Sinner?

Il fenomeno altoatesino ha raccontato in un’intervista a Sky Sport del 2020 come si è appassionato al mondo del basket:

“La mia passione per il basket è nata abbastanza per caso: mi è capitata davanti una delle tante schiacciate incredibili e così mi sono un po’ incuriosito. Mi sono chiesto cosa fosse questo sport e cosa ci fosse dietro quella lega così particolare: da lì è iniziato tutto. Ovviamente conosco i giocatori più forti e di riferimento: per me il migliore resta LeBron James”.

Per che squadra NBA fa il tifo il tennista?

Jannik Sinner ha anche una squadra di basket NBA per cui fa il tifo:

“Gli Houston Rockets sono la squadra per la quale faccio il tifo”.

Il classe 2001 ha iniziato a seguire assiduamente l’NBA quando James Harden era a Houston e faceva il fenomeno con i Rockets, tanto da vincere il premio di MVP della regular season nel 2018. Chissà se il “tiro da 4” dell’altra notte l’hanno ispirato contro Danil Medvedev e lo ispireranno anche questa sera nella finalissima contro Nole Djokovic.

