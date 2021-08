Jason Terry sarà capo allenatore in G-League

Jason Terry sarà il prossimo allenatore dei Grand Rapids Gold. La squadra milita in G-League ed è la nuova affiliata dei Denver Nuggets.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowksi le due parti sono molto vicine a ufficializzare questa notizia.

“The Jet” è stato assistant coach all’Università di Arizona nella passata stagione e adesso avrà l’opportunità di ricoprire il ruolo di head coach in un palcoscenico importante come quello della G-League.

Jason Terry is finalizing a deal to become the new head of the Grand Rapids Gold, the new G League affiliate of the Denver Nuggets, sources tell ESPN. Terry has been an assistant at the University of Arizona. He played 19 years in the NBA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 19, 2021