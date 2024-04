Jimmy Butler: il messaggio a Kelly Oubre, “causa” del suo grave infortunio

Jimmy Butler, nel corso del Play-in contro i Philadelphia 76ers, si è infortunato seriamente. Gli esami hanno evidenziato una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro: la star dei Miami Heat sarà out per diverse settimane e con ogni probabilità non scenderà più in campo in questa postseason. Un durissimo colpo a Miami, che ora vede profondamente ridimensionate le possibilità non solo di vincere una eventuale serie del primo turno, ma addirittura di passare il Play-in di questa notte contro Chicago.

L’infortunio di Butler è arrivato nel primo quarto, quando nel corso di una transizione Kelly Oubre Jr ha saltato per stopparlo. Nello scontro, Jimmy è ricaduto male sul ginocchio, rimanendo comunque in campo per il resto della partita e giocando 40′. Lo stesso giocatore di Miami aveva però ammesso di essere rimasto sorpreso dal dolore al ginocchio e che nemmeno l’adrenalina aveva potuto fare qualcosa per fargli giocare una partita sufficiente.

Jimmy Butler was shaken up after Kelly Oubre fell on his leg on this play. He remained in the game. pic.twitter.com/XI882gNt9N — ESPN (@espn) April 17, 2024

Ieri sera, quando gli Heat hanno annunciato che Jimmy Butler non sarebbe stato disponibile per il match contro i Bulls, lo stesso giocatore ha commentato il post Instagram della squadra taggando Oubre: “We throwing hands”. Espressione difficilmente traducibile alla lettera, ma che suona come una minaccia nei confronti dell’avversario. Una specie di: “Ti metto le mani addosso”.