Jimmy Butler, Miami pensa di inasprire le sanzioni nei suoi confronti

La relazione tra Jimmy Butler e i Miami Heat ha subito un deterioramento significativo nelle ultime settimane, culminando in una sospensione di 7 partite per “condotta dannosa per la squadra”. La suddetta sospensione sta tuttavia per terminare: quella di questa notte contro i Lakers sarebbe infatti, sulla carta, l’ultima gara del “castigo” di Butler che dovrebbe tornare poi in campo per l’impegno successivo contro Denver.

Secondo Chris Haynes però la dirigenza degli Heat starebbe considerando di modificare la motivazione della sospensione da “condotta dannosa per la squadra” a “rifiuto di fornire servizi” ed eventualmente di prolungarla. Tale cambiamento non sarebbe di poco conto, anzi: comporterebbe un raddoppio delle sanzioni pecuniarie per Butler, ora intorno ai 2.4 milioni di dollari.

Le tensioni tra Butler e la squadra sono emerse dopo che il giocatore ha espresso pubblicamente la sua perdita di entusiasmo per il gioco e il desiderio di essere ceduto a un’altra franchigia, a inizio gennaio. In risposta, gli Heat hanno inizialmente sospeso Butler per 7 partite e stanno ascoltando offerte, anche se una trattativa concreta ancora non c’è. Nei giorni scorsi Jimmy Butler avrebbe ribadito a Pat Riley, in un incontro faccia a faccia, la volontà di lasciare Miami.