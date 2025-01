Phoenix si muove ma non per Butler, preso Nick Richards: i dettagli

I Phoenix Suns erano alla ricerca di un centro e lo hanno trovato: dopo aver panchinato Jusuf Nurkic nelle ultime settimane, la franchigia si è mossa sul mercato e poco fa ha concluso uno scambio con gli Charlotte Hornets. Ai Suns arriva Nick Richards, centro che in questa stagione sta mantenendo 8.9 punti e 7.5 rimbalzi di media: in cambio Charlotte riceve Josh Okogie, nell’affare sono coinvolte anche numerose scelte del secondo turno al Draft.

Questi i dettagli:

PHX riceve: Nick Richards, una scelta del secondo turno 2025 (via Denver)

CHA riceve: Josh Okogie, tre scelte del secondo turno (2026 via Denver, 2031 via Denver, 2031)

Okogie lascia Phoenix dopo due stagioni positive in cui era diventato un elemento importante della second unit: in questa stagione sta segnando 6.0 punti di media.

Non è detto che i Suns non facciano altre mosse da qui alla trade deadline del 4 febbraio: Phoenix è una delle squadre interessate a Jimmy Butler, sentimento che sembrerebbe ricambiato dal giocatore.