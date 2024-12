Trapani Shark, si pensa a Shaquille McKissic in uscita dall’Olympiacos

Qualche giorno fa Valerio Antonini aveva preannunciato un colpo di mercato “sconvolgente” per la sua Trapani Shark. Non è dato sapere né di chi parlasse né quando effettivamente questo giocatore potrebbe essere firmato, ma nel frattempo i rumors si susseguono. Nei giorni scorsi si è parlato abbastanza insistentemente di Danilo Gallinari, vero “big” italiano attualmente free agent dopo non aver trovato contratto in NBA. Dalla Grecia oggi è stato invece menzionato Shaquille McKissic, guardia/ala dell’Olympiacos.

McKissic, 34 anni, è un giocatore affidabile che rientra nelle rotazioni di coach Bartozkas, ma il Pireo a breve dovrebbe recuperare Keenan Evans. Quando l’americano rientrerà, è possibile che McKissic perda parecchio minutaggio. Sarebbe quindi un’occasione per Trapani, spettatrice interessata alla questione secondo il sito ellenico SportDog.gr.

In questa stagione Shaquille McKissic sta mantenendo 8.8 punti di media in EuroLega. Al momento una sua partenza non è certa e bisognerà attendere qualche settimana, col ritorno di Evans e le sue prime partite, per capire se davvero McKissic potrebbe lasciare l’Olympiacos. Nel frattempo Trapani e Antonini rimangono alla finestra.