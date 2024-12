Joel Embiid, che SPAVENTO! Incidente nel riscaldamento, ma gioca

Con Joel Embiid non si è mai tranquilli dal punto di vista fisico. Ecco perché aveva destato parecchia preoccupazione la notizia, con annesso video, di un infortunio subito durante il riscaldamento pre-Christmas Day contro i Boston Celtics. La star dei Philadelphia 76ers, che tra infortuni e squalifiche ha finora disputato solo 8 partite in questa stagione, è inciampata nel piede di un membro della security dopo un tiro in fade-away durante il quale era arretrato troppo. Embiid è caduto, portando con sé il nastro che impediva l’accesso al campo durante il riscaldamento e rimanendo a terra quasi un minuto tenendosi la caviglia.

Dopodiché Embiid ha terminato il riscaldamento, ma il suo status è rimasto incerto fino a poco fa. Il lungo dei Sixers, a pochi minuti dalla palla a due, ha fatto il suo ingresso sul terreno in tenuta da gioco: smaltito il fastidio alla caviglia, Embiid sarà quindi a disposizione per il match natalizio del TD Garden.