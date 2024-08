Joel Embiid campione olimpico con gli USA, il Camerun lo premia

Lo scorso weekend Joel Embiid ha vinto la sua prima medaglia d’oro olimpica al primo torneo per Nazionali disputato. Nei mesi antecedenti al torneo olimpico, aveva fatto molto discutere la scelta del centro dei Philadelphia 76ers di giocare con Team USA, scartando le ipotesi Camerun e Francia.

Embiid, che a Parigi è stato fischiato in continuazione dai tifosi francesi, non è stato impeccabile nemmeno nelle dichiarazioni per giustificare questa decisione. Ha dato la colpa al colonialismo e ha maldestramente detto che avrebbe giocato le Olimpiadi col Camerun se si fosse qualificato nonostante la scelta degli USA fosse arrivata ben prima della notizia della sconfitta degli africani al Preolimpico. Infine Embiid ha, forse scherzosamente, suggerito che potrebbe giocare col Camerun alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il Camerun, dove Embiid è nato nel 1994, non serba comunque rancore. Come scritto da TMZ, il presidente camerunense Paul Biya ha premiato il giocatore con la medaglia al valore per il traguardo raggiunto alle Olimpiadi, benché con un’altra Nazionale.

Joel Embiid ha vissuto in Camerun fino ai 16 anni, prima di trasferirsi negli USA per perseguire una carriera nel basket, prima al college con Kansas e poi in NBA, dov’è stato MVP nel 2023.