Dame Sarr resta a Barcellona: farà parte della prima squadra

Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile partenza in prestito, verso l’Italia, di Dame Sarr. Il talentino azzurro classe 2006 nelle scorse due stagioni ha disputato qualche partita in prima squadra, sia con Jasikevicius che con Grimau, esordendo anche in EuroLega.

Il Barcellona ha deciso di trattenere Sarr, ma non solo: il ragazzo farà parte del roster della prima squadra per la prossima stagione. Niente prestito quindi, ma una promozione nel roster primario dei blaugrana con il quale Sarr potrà giocare più o meno stabilmente in Liga e in EuroLega.

Un’ottima notizia per Dame Sarr ma anche per l’Italbasket, che spera di poter convocare il giocatore in Nazionale maggiore in una delle prossime finestre.

Nato a Oderzo, in Veneto, Sarr è al Barcellona dal 2022: nel gennaio 2023 l’esordio in prima squadra in Liga, diventando il secondo esordiente più giovane della storia del campionato spagnolo. Nella stagione 2023-24 invece 2 presenze in EuroLega.