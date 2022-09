Joel Embiid ottiene una terza cittadinanza, dopo Camerun e Francia

In estate Joel Embiid aveva fatto discutere con la decisione di prendere il passaporto francese, nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024. Il centro dei Philadelphia 76ers, nativo del Camerun ma mai sceso in campo con la “sua” Nazionale, ha ora ottenuto un terzo passaporto.

Nelle scorse ore Embiid è diventato americano, prendendo la cittadinanza degli Stati Uniti. Questo lo rende convocabile anche da Team USA, benché probabilmente il giocatore sceglierà comunque la Francia. Embiid vive negli USA dal 2010, quando 16enne fu scoperto in Camerun da Luc Mbah A Moute durante un camp. Negli Stati Uniti ha giocato sia al liceo, che al college, ai Kansas JayHawks, e infine in NBA, con Philadelphia. E sempre negli USA Embiid si è costruito una famiglia, facendo un figlio con la modella brasiliana Anne de Paula.

Joel Embiid went through the Process and is now a US citizen 🇺🇸

“I’ve been here for a long time. My son is American. I felt I’m living here and it’s a blessing to be an American.

So I said why not?”

To @APgelston pic.twitter.com/rZQBIQydqf

— John Clark (@JClarkNBCS) September 29, 2022