Reyer Venezia fatica in partenza: ambizioni già ridimensionate?

La Reyer Venezia è stata particolarmente elogiata per il lavoro svolto in pre-season, allestendo un roster almeno sulla carta potenzialmente più talentuoso del precedente nonostante la partenza di Tucker.

Tuttavia l’inizio di stagione ha subito presentato a coach Spahija notevoli difficoltà dovute a una condizione atletica ancora molto acerba e l’avvento di diversi infortuni che stanno costringendo la società a scelte forzate.

L’attesissimo Xavier Munford, autore di una brillante stagione in canotta Hapoel Tel Aviv nel 2023/24, ha rimediato un grave infortunio al tessuto cartilagineo del ginocchio con probabile intervento chirurgico; è stato ingaggiato al suo posto Rodney Mc Gruder, altro ex NBA.

Scelta giusta?

Su Mc Gruder lo scetticismo è ampio e lecito, ha dato impressioni negative nei 3 mesi all’Olimpia Milano lo scorso anno e potrebbe sembrare uno di quei classici giocatori presi per il solo curriculum.

E’ anche vero, inoltre, che ci troviamo in un momento molto complicato per intervenire sul mercato.

Dal bacino dei free agent è difficile pescare giocatori della caratura di Munford, perché restare free agent a stagione iniziata avrà dietro sicuramente qualche motivazione. E, al tempo stesso, è difficile strappare via buoni giocatori ad altri club dopo appena 15 giorni dall’inizio dei principali campionati europei.

Intanto la Reyer sta soffrendo anche le noie fisiche di Tyler Ennis, Amedeo Tessitori, Jordan Parks e Davide Casarin.

Il campionato è partito male con la doppia sconfitta contro Treviso e Trento, così come l’Eurocup con una sola vittoria in tre partite.

Serve al più presto un’inversione di rotta ma la condizione attuale dei lagunari fa presagire altre difficoltà in arrivo nelle prossime uscite stagionali, in particolare l’appuntamento contro la Virtus Bologna in programma nel fine settimana e la trasferta infrasettimanale a Valencia.

Le ambizioni di inizio anno vedevano la Reyer Venezia terza in comoda tra Milano e Bologna. Una partenza troppo lenta potrebbe pregiudicare sin da subito questo progetto.

