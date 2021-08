JR Smith torna al college… per diventare un giocatore di golf

Circa un anno fa JR Smith vinceva il suo secondo titolo NBA, da estremo comprimario con i Los Angeles Lakers, giocando appena 16 partite nella “bolla” di Orlando. Da allora la guardia non ha più messo piede in campo e forse non lo farà più. A quasi 36 anni, Smith ha deciso di tornare al college per inseguire un altro suo sogno: diventare un golfista professionista.

Come molti giocatori NBA, anche Smith è infatti appassionato di golf e vorrebbe farne una seconda carriera. Nelle scorse ore, la NCAA ha ufficialmente accettato la sua candidatura come studente e golfista per l’università di North Carolina AT&T. È la prima volta che JR Smith frequenterà il college, visto che da ragazzo era passato direttamente dal liceo al mondo professionistico NBA.

“Probabilmente è stata una delle sensazioni più belle che abbia avuto da tanto tempo. Non sapevo davvero come sarebbe andata… Ma potermi definire uno studente-atleta è una gran bella sensazione” ha commentato Smith a The Undefeated.

J.R. Smith is cleared by the NCAA to play golf for @ncatsuaggies!

“It was probably one of the most exciting feelings I’ve had in a while. I really didn’t know how it was going to go. … but to be able to actually call myself a student-athlete is a great feeling.” – J.R. Smith pic.twitter.com/eEGDOFX86Q

— The Undefeated (@TheUndefeated) August 24, 2021