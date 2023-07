Juancho Hernangomez torna in Europa e scatena l’effetto-domino con Milano e Virtus

Il Panathinaikos questa mattina ha ufficializzato l’ingaggio dello spagnolo Juancho Hernangomez, nuova stella dei biancoverdi. Il giocatore arriva dalla NBA, dove negli ultimi anni ha vestito le maglie di Denver, Minnesota, Boston, San Antonio, Utah e Toronto senza troppo successo. Nel frattempo è però diventato quasi una star del cinema, almeno per un breve periodo, interpretando Bo Cruz nel film “Hustle” prodotto da Netflix nel 2022.

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 27, 2023