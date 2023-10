Kawhi Leonard è davvero un robot senza emozioni? La risposta sorprendente di Paul George

Kawhi Leonard è sempre stato conosciuto come una minaccia su entrambi i lati del campo. Tuttavia, la stella dei Los Angeles Clippers è diventata più famosa per la sua evidente mancanza di emozioni quando compie grandi imprese. La maggior parte dei fan dell’NBA ha visto l’uomo in forma nel suo tiro vincente contro i Philadelphia 76ers per i Toronto Raptors nel 2019. A dispetto di quanto mostrano le narrazioni generali, Kawhi Leonard è anche in grado di mostrare emozioni a volte, come ha raccontato Paul George. PG ha svelato come il suo co-protagonista si comporti al di fuori della rappresentazione mediatica nella sua ultima dichiarazione, tramite Taylor Rooks di NBA on TNT.

“La gente non si rende conto che è il più normale possibile”, ha detto Paul George a proposito di Kawhi Leonard.

George sta con Leonard da quando entrambi hanno deciso di formare un duo nel sistema dei Clippers. I due hanno già affrontato un vortice di sfide e una discreta quantità di incontri. Questo significa che George ha una buona percezione di ciò che Leonard è come persona.

“È un tipo divertente, carismatico e ha personalità”, ha dichiarato Paul Geoge su Kawhi Leonard.

