Nicolas Batum si ritira: la star della Nazionale francese lascia il basket

Nicolas Batum ha annunciato il ritiro dopo 21 anni di carriera, la maggior parte dei quali giocati in NBA con le maglie di Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers.

Il francese ha ufficializzato la propria decisione con un video sui social, al termine di una stagione ai Clippers chiusa con 4.0 punti di media in 74 partite. Nella sua carriera, Batum è stato quasi sempre un giocatore-chiave per alcune contender NBA, seppur non riuscendo mai a vincere un anello. Se non ha vinto il titolo NBA, Batum è però stato uno dei migliori giocatori della Francia della sua generazione, prima insieme a Tony Parker e negli ultimi anni al fianco dei vari Rudy Gobert e Victor Wembanyama. Con i Bleus, il veterano ha conquistato due argenti olimpici nel 2020 e nel 2024, due bronzi mondiali nel 2014 e nel 2019, un argento ed un bronzo europei nel 2011 e nel 2015 ed ha vinto l’Europeo nel 2013.

Nicolas Batum ha chiuso la sua carriera NBA con 1.205 partite giocate e 9.6 punti di media, a cui vanno aggiunti 4.7 rimbalzi e 3.0 assist.