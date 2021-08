Kendrick Perkins è sicuro: Durant è il miglior realizzatore di sempre

Kendrick Perkins non è nuovo a dichiarazioni che possono far discutere. L’ex centro NBA ha lanciato la sua ultima provocazione dicendo, letteralmente, che: “Kevin Durant è il miglior realizzatore che abbia mai toccato una palla da basket“.

Carry the hell on… https://t.co/XZs3SDLrQF — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) August 9, 2021

Durante gli ultimi playoff l’ala dei Brooklyn Nets, fresco di rinnovo, ha tenuto medie stratosferiche: 34 punti, 9.3 rimbalzi e 4.4 assist, portando la serie con Milwaukee a gara sette, privo di Irving e Harden. D’altronde le abilità realizzative di Durant non si scoprono di certo oggi. Innegabilmente, KD dispone di una incredibile gamma di movimenti che, considerando anche i 208 centimetri d’altezza, lasciano tutti a bocca aperta. Dunque, in una ipotetica lista dei migliori realizzatori di tutti i tempi il nome dell’ex Thunder è sicuramente presente e, per Perkins, va messo davanti a tutti.

*The Greatest scorer ever! Carry the hell on… https://t.co/OXMcXQZgVr — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) August 8, 2021