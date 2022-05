Kevin Durant a bocca aperta davanti al tifo del Pireo: “L’apocalisse!”

Kevin Durant, così come settimana scorsa in Gara-4, è stato “ospite” di Mike James nella decisiva Gara-5 che l’AS Monaco ha giocato al Pireo contro l’Olympiacos. I monegaschi hanno perso una partita all’ultimo sangue, fallendo l’ingresso alle Final Four da esordienti in Eurolega. È stato l’Olympiacos, vincendo 94-88 con 18 punti di McKissic, 17 di Walkup e 15 di Sloukas, a strappare l’ultimo pass per Belgrado.

Ovviamente i tifosi greci non hanno deluso le aspettative per una vittoria così importante. Quando mancavano ancora 8” al suono della sirena, con la gara però virtualmente conclusa, i supporter presenti al Pireo hanno invaso il campo, costringendo gli arbitri a sospendere il match. Dopo che la situazione si è tranquillizzata, sono stati disputati gli ultimi secondi e, allora sì, c’è stata l’invasione di campo ufficiale, per festeggiare l’ingresso alle semifinali che mancava dal 2017.

CRAZY scenes in Piraeus after Olympiacos fans invade the arena even before the game ended 🤯🤯 pic.twitter.com/rIaQfpAMwI — BasketNews.com (@BasketNews_com) May 4, 2022

The apocalypse of Olympiacos from an EXCLUSIVE angle 🔥😍 pic.twitter.com/eXy2wxAvdU — BasketNews.com (@BasketNews_com) May 4, 2022

Durant dalla tribuna è rimasto a bocca aperta di fronte al tifo greco, di sicuro molto diverso da quello NBA. In un video pubblicato sui suoi social, KD ha definito ciò che stava accadendo al Pireo “l’apocalisse”, in senso buono. Ai tifosi che gli hanno scritto che sarebbe piaciuto loro vedere qualcosa del genere anche oltreoceano, Durant ha però replicato: “Porta un fumogeno ad una partita NBA se vuoi, rischi la prigione”.

Bring a flare to an nba game if you want and you might be in rikers https://t.co/ZK3UwReq5s — Kevin Durant (@KDTrey5) May 4, 2022