Klay Thompson ha scelto Dallas, ma sarà una sign-and-trade

La scelta di Klay Thompson nelle ultime ore era stata ridotta a due squadre: Dallas Mavericks o Los Angeles Lakers. Alla fine, come riportato da Adrian Wojnarowski, Klay firmerà un triennale da 50 milioni di dollari complessivi con i Mavs.

Non si tratta però di una semplice firma, ma verrà intavolata una sign-and-trade con i Golden State Warriors. Ciò significa che Thompson firmerà il contratto con gli Warriors e verrà subito ceduto a Dallas, in questo modo Golden State otterrà comunque qualcosa dalla sua partenza. Cosa, al momento, non è ancora dato saperlo: sarà sicuramente coinvolta una terza squadra, gli Charlotte Hornets, che otterranno Josh Green da Dallas.

Sempre secondo Woj, quella dei Mavericks non era l’offerta più alta ricevuta da Klay Thompson che ha comunque scelto il Texas per due motivi principali: la possibilità di vincere il suo quinto titolo con Doncic e Irving e la tassazione più favorevole rispetto ad altri Stati.

BREAKING: Free agent Klay Thompson plans to join the Dallas Mavericks on a three-year, $50M deal with a player option, sources tell ESPN. Thompson ends his historic Warriors run as part of a multi-team sign-and-trade that’ll also send Josh Green to Charlotte. pic.twitter.com/4GJ5hR3H5o

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024