I Boston Celtics rinnovano i contratti di Jayson Tatum e Derrick White

Subito dopo la vittoria del titolo, i Boston Celtics premiano i propri migliori giocatori con il meritato rinnovo del contratto. Prima Derrick White e poi Jayson Tatum oggi hanno trovato l’accordo per i rispettivi prolungamenti.

White firma per altri 4 anni ed una cifra totale pari a 125.9 milioni di dollari, Tatum invece per 315 milioni di dollari in 5 anni. Entrambi avranno una Player Option sull’ultimo anno di contratto.

Quello di Jayson Tatum è il contratto più pesante della storia NBA, supera di poco il compagno Jaylen Brown che circa un anno fa aveva firmato per 303 milioni di dollari. Con il cap che si alza progressivamente, il massimo salariale dei giocatori scelti al Draft da una specifica franchigia è destinato ad aumentare ancora nei prossimi anni.

Sia Tatum che White sarebbero diventati free agent nell’estate 2025.

BREAKING: Boston Celtics and star Jayson Tatum have reached an agreement on a five-year, $315M supermax extension with a player option that is the largest contract in NBA history, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/qVpr94JiAa

