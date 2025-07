Trapani Shark, anche RedBird fra i potenziali acquirenti del club di Antonini

Nella conferenza stampa in cui ha annunciato il suo ingresso in politica, Valerio Antonini ha svelato anche l’intenzione di vendere il 40% delle quote di Sport Invest, società con cui controlla Trapani Shark e anche la squadra di calcio granata.

Fra i potenziali acquirenti c’è anche RedBird, il fondo creato da Gerry Cardinale che nel 2022 ha acquistato il Milan e che possiede anche il Tolosa in Francia. A rivelarlo Il Giornale di Sicilia, con cui il patron dei club siciliani ha discusso animatamente nelle scorse ore.

Secondo il quotidiano ci sarebbero anche interlocuzioni in corso con il fondo GEM, di cui Antonini è stato ospite a New York nei mesi scorsi, in una riunione che aveva al centro il progetto della Cittadella dello Sport. Proprio il grande centro sportivo sarebbe legato a doppio filo con la trattativa.

In ogni caso l’eventuale cessione di queste quote è un discorso che non riguarda questa stagione, come ha detto chiaramente Antonini: l’ingresso dei nuovi soci avverrebbe soltanto a partire dalla prossima annata.