Kyle Lowry torna ai Philadelphia 76ers con un annuale

I Philadelphia 76ers proseguono il completamento del roster, che quest’estate vedeva i soli Joel Embiid e Paul Reed (poi tagliato) sotto contratto. Dopo gli ingaggi della star Paul George, di Eric Gordon, Andre Drummond, Caleb Martin e i rinnovi di Tyrese Maxey e Kelly Oubre Jr, ora Philadelphia ha raggiunto un accordo anche con Kyle Lowry.

Il veterano, 38 anni, firmerà un annuale al minimo salariale per i veterani, che per lui ammonterà a poco più di 3 milioni di dollari. Lowry, nativo di Philadelphia, era arrivato ai Sixers lo scorso febbraio dopo essere stato tagliato dai Miami Heat. In 23 partite ha mantenuto 8.0 punti e 4.6 assist di media, partendo quasi sempre in quintetto al fianco di Maxey.