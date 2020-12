Kyrie Irving multato per aver saltato l’incontro con i media, il giocatore risponde peggiorando la sua situazione

Nelle scorse ore, sia Kyrie Irving che i Brooklyn Nets sono stati multati di 25.000 dollari a testa per quanto accaduto giorni fa, quando il giocatore si era rifiutato di incontrare i media all’inizio del training camp, preferendo invece pubblicare uno strano comunicato ufficiale.

La NBA, che ha tra i propri punti cardine il rispetto e il rapporto sereno con i giornalisti, ha quindi punito franchigia e Irving per questo comportamento. Finita qui? Nemmeno per sogno, poco fa l’ex Cavs e Celtics ha risposto alla multa, forse peggiorando addirittura la propria situazione. “Prego che i soldi della multa verranno utilizzati per le comunità che ne hanno bisogno, specialmente vedendo dove si trova il nostro mondo oggi” – ha scritto Irving in una storia Instagram dopo aver citato Malcolm X – “Sono qui per pace, amore e grandezza. Quindi smettete di distrarre me e la mia squadra, e apprezzate l’Arte. Qui ci comportiamo in modo diverso. Non parlo con le pedine. La mia attenzione va ad altre cose“.

"I do not talk to Pawns." Kyrie Irving responds following being fined by the NBA for failure to comply with the league's media requirements. pic.twitter.com/WPgj3MPZXH — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 11, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.