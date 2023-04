L’NBA ha annunciato i finalisti dei premi individuali della regular season, compresi quelli dell’MVP

L’NBA ha annunciato i finalisti dei sette premi, compreso l’MVP, che decreteranno i migliori giocatori della stagione regolare 2022-2023: Kia NBA Clutch Player of the Year, Kia NBA Defensive Player of the Year, Kia NBA Most Improved Player, Kia NBA Most Valuable Player, Kia NBA Rookie of the Year, Kia NBA Sixth Man of the Year e NBA Coach of the Year.

TNT rivelerà il vincitore di ciascun premio durante la copertura dei Playoff NBA 2023 presentati da Google Pixel. Questi annunci inizieranno la prossima settimana. Domenica 16 aprile, l’NBA condividerà il programma degli annunci per la settimana del 17 aprile.

I tre finalisti per ogni premio annuale, in base ai risultati delle votazioni di una giuria globale di giornalisti sportivi ed emittenti, sono elencati in ordine alfabetico di seguito. Il voto completo di ciascun elettore per ciascun premio verrà pubblicato su PR.NBA.com dopo l’annuncio di tutti i premi di fine stagione.

2022-23 NBA Awards: Finalists

NBA Most Valuable Player

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Nikola Jokić, Denver Nuggets

Kia NBA Defensive Player of the Year

Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

Brook Lopez, Milwaukee Bucks

Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

NBA Most Improved Player (MVP)

Jalen Brunson, New York Knicks

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Lauri Markkanen, Utah Jazz

Kia NBA Rookie of the Year

Paolo Banchero, Orlando Magic

Walker Kessler, Utah Jazz

Jalen Williams, Oklahoma City Thunder

NBA Sixth Man of the Year

Malcolm Brogdon, Boston Celtics

Bobby Portis, Milwaukee Bucks

Immanuel Quickley, New York Knicks

Kia NBA Clutch Player of the Year

Jimmy Butler, Miami Heat

DeMar DeRozan, Chicago Bulls

De’Aaron Fox, Sacramento Kings

NBA Coach of the Year

Mike Brown, Sacramento Kings

Mark Daigneault, Oklahoma City Thunder

Joe Mazzulla, Boston Celtics

