La Dinamo crolla subito e Nymburk passeggia al PalaSerradimigni

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – ERA Nymburk 73-91

(19-32; 17-22; 16-19; 21-18)

Continua il periodo nero della Dinamo Sassari, che viene sconfitta in maniera piuttosto netta e perentoria dall’ERA Nymburk in una partita, in cui le due squadre non avevano niente da chiedere: i sassaresi erano infatti già matematicamente eliminati, mentre i cechi, dal canto loro, giovedì avevano timbrato il pass per le Final Eight.

Tuma e Dalton regalano al Nymburk subito lo 0-5 e i cechi, grazie a un ottimo gioco corale, riescono a prendere subito il largo e la tripla di Tuma vale il 2-10. La tripla di Spissu sblocca Sassari e la Dinamo prova a riportarsi a contatto tornando a -4 (10-14). La reazione degli ospiti però non si fa attendere e anche a causa di diversi errori dei ragazzi di coach Pozzecco, il Nymburk, dopo la tripla di Prewitt si porta sul +10: 12-22. Happ e Bendzius provano a caricarsi sulle spalle l’attacco sassarese, ma l’inerzia del match è tutta nelle mani dei cechi che chiudono il primo quarto avanti 19-32.

Il quarto periodo si apre con la tripla di Krušlin che firma il -10 sassarese, ma ancora una volta la Dinamo non riesce a trovare fluidità in fase offensiva e a causa di molte palle perse, Sassari si ritrova a -19 dopo 14′: 24-43. Nella parte centrale del quarto Nymburk abbassa le percentuali al tiro e la Dinamo prova a ridurre il gap: 31-45. Palyza ridà il +17 a Nymburk, che controlla senza patemi il vantaggio e va all’intervallo saldamente avanti: 36-54.

Nel terzo quarto la musica non cambia ed è sempre Nymburk a fare la partita e la tripla Dalton vale il +22 ospite: 40-62. La Dinamo continua a sbagliare tanto in fase offensiva e Nymburk arriva anche al +28 (43-71). La Dinamo vuole evitare di ripetere la debacle subita sabato dalla Virtus Bologna e prova a stringere le maglie in difesa per rendere meno amara la sconfitta, ma Nymburk non si fa cogliere impreparata e all’ultimo mini intervallo è +19: 52-73.

Il quarto periodo è autentica formalità con i due coach che concedono minuti alle seconde linee e l’ERA sbanca il PalaSerradimigni. Nymburk batte Sassari 73-91.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Spissu 3, Bilan 3, Krušlin 11, Burnell 8, Gentile 7. Treier 13, Chessa 0, Happ 11, Katić 2, Re NE, Bendzius 15, Gandini NE

ERA Nymburk: Prewitt 21, Benda 4, Palyza 10, Kriz 11, Safarcik 8, Harding NE, Dalton 17, Kovar 0, Zimmerman 0, Rylich 0, Hruban 7, Tuma 13

Fonte foto in evidenza: championsleague.basketball

