La Francia avrebbe un altro roster composto solamente di giocatori NBA

La Francia ha diramato la lista dei convocati per le Olimpiadi di Parigi. Un roster estremamente attrezzato, guidato dalla stella Victor Wembanyama insieme ai veterani transalpini.

Analizzando le esclusioni ci si accorge che la Francia potrebbe comporre una rosa alternativa, fatta totalmente di giocatori NBA. Parliamo innanzitutto della nidiata dell’ultimo Draft, in cui ci sono stati ben 5 francesi tra i selezionati, a partire dalle prime due scelte assolute, Zaccharie Risarcher e Alex Sarr. Ci sono poi anche tanti altri giovani che stanno iniziando a trovare sempre più spazio come Sydi Cissoko e Ousmane Dieng.

Malcolm Cazalon – 2001 – G – Westchester Knicks (lo scorso anno Motor City Cruise)

Sydi Cissoko – 2004 – G – San Antonio Spurs

Moussa Diabatè – 2002 – AG – Los Angeles Clippers (con alcune gare nell’affiliata Ontario Clippers)

Ousmane Dieng – 2003 – AP – Oklahoma City Thunder

Killian Hayes – 2001 – PM – Detroit Pistons (attualmente free agent)

Theo Maledon – 2001 – PM – Phoenix Suns / Valley Suns / Sioux Falls Skyforce (affiliata Miami Heat)

Rayan Rupert – 2004 – G – Portland / Rip City Remix

Olivier Sarr – C – 1999 – Oklahoma City Thunder / Blue

*Zaccharie Riascher – AP – 2005 – Atlanta Hawks

*Alex Sarr C – 2005 – Washington Wizards

*Tidjane Salaün – AP – 2005 – Charlotte Hornets

*Pacome Dadiet – AP – 2005 – New York Knicks

*Melvin Ajinça – AP – 2004 – Dallas Mavericks

A prescindere dal fatto che Dadiet e Ajinça potrebbero non giocare effettivamente in NBA il prossimo anno, la Francia può guardare al futuro con grande ottimismo, visto che il più “vecchio” di questa lista (composta da 13 giocatori) ha 25 anni. Senza dimenticato lo stesso Wemby e Bilal Coulibaly, oltre al play Matthew Strazel, 2002 che gioca in EuroLega con il Monaco.

Foto: FIBA