Tutti ai piedi di Cooper Flagg: l’adolescente che ha incantato la NBA contro Team USA

Team USA sta preparando le Olimpiadi a Las Vegas.

La nazionale statunitense si presenterà a Parigi con tantissime stelle, in una delle sue versioni migliori di ogni epoca. Per aumentare l’intensità degli allenamenti, come da tradizione, c’è anche il Select Team, una squadra di giovani in orbita NBA che affrontano le star NBA nelle partitelle e in vere e proprie amichevoli.

Ieri, nel terzo giorno di training camp, il 5 vs 5 è stato più lungo del solito. In netta evidenza Cooper Flagg, il prossimo fenomeno del basket USA. Si tratta di un 17enne che il prossimo anno giocherà al college per Duke e che con tutta probabilità sarà la prima scelta assoluta del Draft 2025.

Tutti gli addetti ai lavori sono rimasti incantati e i media specializzati statunitensi non parlano che di lui. Contro Team USA ha messo in mostra un vero e proprio show, con una sequenza di giocate pazzesche. Alla fine dovrebbe aver totalizzato 17 punti (il condizionale è d’obbligo perché non c’erano stats ufficiali), nella sconfitta 73-74 del Select Team.