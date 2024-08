La Grecia si illude nel primo tempo, il solito Wagner porta la Germania in semifinale

Germania – Grecia 76-63

(11-21, 25-15, 23-16, 17-11)

Partenza a razzo della Grecia, che si porta subito sul 4-16 con un Giannis Antetokounmpo subito protagonista, autore di 6 punti e 2 schiacciate nei primi minuti di gioco. La Germania entra in campo impacciata e commette tanti errori, segnando solo 11 punti nella prima frazione che si chiude 11-21. L’entusiasmo ellenico viene smorzato nel secondo quarto, quando i tedeschi si riportano subito a -5. Toliopoulos prova ad allontanare la Germania, le triple di Bonga e Voigtmann ricuciono fino al -3 e con 9” da giocare Schroder apparecchia un alley-oop per Theis che firma la parità sul 36-36.

Ad inizio terzo quarto Schroder dall’angolo porta per la prima volta in vantaggio i tedeschi, ci pensano le triple di Walkup e Papanikolaou a rimettere davanti la Grecia. Con i biancoazzurri a +5, la Germania piazza un decisivo parziale di 8-0 con 5 punti di Franz Wagner per portarsi sul 50-47. I teutonici si mantengono avanti con 4 punti di Thiemann e nel finale di frazione segnano 5 punti senza risposta portandosi sul massimo vantaggio 59-52 al 30′. Con l’inerzia ora dalla parte della Germania, ci pensa Franz Wagner a chiudere la gara: la star dei Magic segna 6 punti nei primi minuti del quarto, l’attacco della Grecia troppo Giannis-centrico si infrange sul muro difensivo avversario e con meno di 2′ da giocare una tripla di Schroder vale addirittura il +15. Il risultato finale è 76-63.

La Germania guadagna un posto in semifinale, dove incontrerà la vincente di Canada-Francia per una medaglia sicura.

Germania: Bonga 9, Da Silva NE, Lo NE, Giffey NE, Weiler-Babb 5, Voigtmann 7, F. Wagner 18, Theis 6, M. Wagner 8, Schroder 13, Thiemann 10, Obst.

Grecia: Walkup 12, Larentzakis, Moraitis NE, Toliopoulos 7, Calathes 5, Kalaitzakis 1, Papagiannis, Charalampopoulos, Papanikolaou 10, Chougkaz NE, Antetokounmpo 22, Mitoglou 6.

Foto: FIBA

