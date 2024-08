La NBA progetta l’arbitraggio automatico

Negli ultimi anni in NBA le polemiche per gli arbitraggi scadenti stanno aumentando sempre più.

Adam Silver così ha deciso di correre ai ripari, affidandosi sempre di più alla tecnologia. La NBA vanta già un sistema di “instant replay” decisamente all’avanguardia ma ha in cantiere un progetto per ridurre al minimo l’errore umano.

Si tratta di un “arbitraggio automatico” che è ancora in cantiere ma che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. La NBA ha pubblicato un’offerta di lavoro per un Technical Lead Manager che avrà il compito di prendere in mano il progetto e svilupparlo. L’idea è top secret al momento ma dovrebbe prevedere l’impiego di una tecnologia simile all’occhio di falco del tennis o della pallavolo, in grado di valutare tutte quelle situazioni oggettive. Pensiamo agli ultimi tocchi che fanno uscire un pallone, a una riga pestata o meno ma anche alle situazioni di stoppate al limite, per capire se il pallone abbiamo toccato prima il tabellone o la mano del difensore.