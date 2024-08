Monaco sanzionato dalla LNB a causa di Mike James

L’AS Monaco inizierà la nuova stagione 2024-25 nel campionato francese (LNB) all’ultimo posto della classifica. La LNB ha emesso un comunicato stampa annunciando che hanno inflitto una multa da 20.000 euro al Monaco e la perdita di una vittoria per aver violato due articoli del regolamento del campionato. Inoltre, le hanno tolto una vittoria.

I due articoli si riferiscono agli stipendi e al modo in cui i giocatori possono ricevere i compensi nel campionato, oltre che alla tassa sui salari istituita l’anno scorso. Secondo l’AFP, il caso è legato alla nuova estensione del contratto di Mike James.

In particolare, l’accordo di James include un pagamento in diritti d’immagine a FedCom Media, che non ha avuto una comunicazione ufficiale alla lega, scrive l’AFP. Il LDLC ASVEL Villeurbanne è stato sanzionato per una condotta analoga nel marzo 2023.

Il Monaco potrebbe appellarsi alla decisione, nota BeBasket. Nel caso dell’ASVEL, hanno ridotto la punizione da due vittorie a una.

Stiamo a vedere se l’AS Monaco riuscirà a recuperare questa sconfitta oppure no. Detto che poco cambia perché avrà così tante vittorie di margine sulla seconda che non dovrebbe essere un problema questa piccola sanzione a fine campionato.

Leggi anche: “Starting 5”: in arrivo la docu-serie Netflix che racconta la stagione di 5 superstar NBA