Luis Scola ha deciso: Varese dice addio a Leonardo Okeke

Termina malamente l’avventura di Leonardo Okeke alla Pallacanestro Varese. Il classe 2003 si stava preparando alla sua seconda stagione in biancorosso, in prestito dall’Olimpia Milano, quando è stato messo fuori squadra. Varese non è entrata nel merito della propria decisione, motivandola solo con “fatti della vita privata del giocatore” che avrebbero forse richiesto anche un’indagine delle autorità.

Dopo quasi un mese fuori squadra, Luis Scola ha deciso di tagliare la testa al toro e mettere alla porta Okeke. Secondo La Prealpina, il giocatore azzurro non farà parte del roster di Varese che invece lo sostituirà con Aka Fall, lungo con decisamente più esperienza (33 anni) che era aggregato da qualche settimana per gli allenamenti. Stando al quotidiano lombardo, Okeke e Varese dovranno ora transare l’ultimo anno di contratto: una volta trovato l’accordo, starà a Milano decidere il da farsi visto che la scadenza con l’Olimpia è fissata per il 2027.

Nella scorsa stagione Leonardo Okeke ha segnato 3.2 punti di media con Varese in LBA.