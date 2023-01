La notizia la dà il reverendo: Jonathan Isaac torna in campo domani

Siamo abituati ad una NBA dove le notizie le anticipano soprattutto Adrian Wojnarowski e Shams Charania. Ma ad annunciare il ritorno in campo di Jonathan Isaac dopo due anni e mezzo stavolta è stato addirittura il suo pastore, nemmeno un giornalista. Ripreso in video durante una cerimonia, il reverendo di Isaac ha infatti dichiarato che il giocatore scenderà in campo domani nella partita tra Orlando Magic e Boston Celtics.

Una notizia attesissima per i Magic, che non hanno mai voluto affrettare il recupero dopo la rottura del crociato. Nelle scorse settimane Isaac era stato in G-League, dove aveva messo minuti nelle gambe con ottime prove per prepararsi al ritorno in NBA. Ora manca solo l’annuncio ufficiale da parte di Orlando, pronta a riabbracciare uno dei suoi migliori giocatori dopo due anni e mezzo. Prima dell’infortunio, Jonathan Isaac stava segnando 11.9 punti di media con 6.8 rimbalzi, 1.6 recuperi e 2.3 stoppate.

BREAKING: @JJudahIsaac will be returning to the court tomorrow night against the Boston Celtics, according to his pastor. #MagicTogether pic.twitter.com/S3JVmWK7ki — The Sixth Man Show (@SixthManShow) January 22, 2023

Solo più tardi, Shams Charania ha confermato la notizia.