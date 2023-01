L’italiano Dame Sarr è il secondo più giovane debuttante della storia del Barcellona

Dame Sarr ha solo 16 anni e 7 mesi ed è nato a Oderzo, in provincia di Treviso. In estate era passato dagli Orange Bassano, formazione di Serie C Gold, alle giovanili del Barcellona, una delle squadre più importanti d’Europa. Oggi Sarr, in Liga contro Bilbao, ha fatto il proprio esordio tra i professionisti diventando il secondo debuttante più giovane della storia del Barça, dopo Eric Vila (16 anni e 6 mesi nel 2015).

Il Barcellona ha vinto 88-78 contro Bilbao, mentre Dame Sarr è stato in campo solo 24 secondi con un tiro (sbagliato) dal campo. Siamo sicuri che per il ragazzo italiano sarà comunque un giorno che ricorderà per tutta la vita, sperando possa avere man mano più spazio nelle rotazioni di Jasikevicius. L’anno scorso un altro giovane del Barça, James Nnaji, si era piazzato al secondo posto della classifica dei debuttanti più giovani tra le fila blaugrana. Oggi proprio Nnanji, che ha poco più di 18 anni, ha giocato 22′ contro Bilbao (con 16 punti, career-high).