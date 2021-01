La partita tra Boston Celtics e Orlando Magic di domani è stata rinviata

Per la terza partita consecutiva, i Boston Celtics non scenderanno in campo perché non hanno il minimo di 8 giocatori disponibili, a causa degli atleti fermati dal Covid e dai protocolli NBA anti-Covid. La Lega ha infatti deciso di rinviare anche la gara di domani, mercoledì, tra i Celtics e gli Orlando Magic.

È la quinta partita rinviata dall’inizio della stagione, come detto la terza per Boston e la quarta negli ultimi tre giorni. Nelle prossime ore si attendono novità sui protocolli di sicurezza che la NBA vorrebbe rendere ancora più restrittivi.

The Magic and Celtics were scheduled to play Wednesday and Friday in Boston, but Magic won't be traveling today, sources tell ESPN. It is immediately unclear the status of the Friday game, but sources say Wednesday's game has been postponed.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021