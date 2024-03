EA7 Milano, a che punto siamo con Denzel Valentine?

Nella serata di ieri l’Olimpia EA7 Milano ha vinto una gara molto complicata a Reggio Emilia con un eccellente Stefano Tonut ma non ha ancora tesserato Denzel Valentine, che è in Italia ormai da una decina di giorni.

Settimana scorsa, dopo la vittoria contro Napoli, Ettore Messina aveva dichiarato che l’ex Chicago Bulls avrebbe dovuto completare ancora tutte le visite mediche prima di essere ufficialmente tesserato. Probabilmente non ha fatto tutto il necessario in questa settimana, altrimenti l’avrebbero molto probabilmente tesserato per questo weekend di campionato, per poi decidere con calma quando farlo esordire, se già questo fine settimana pre-pasquale o il prossimo in casa contro Trento.

L’Olimpia ha sicuramente bisogno di una guardia perché Devon Hall e Stefano Tonut tirano la carretta da inizio stagione. E sappiamo che Billy Baron non rientrerà, tant’è che è persino tornato negli Stati Uniti per potersi curare al meglio.

Dietro questi due ci sono solo Giordano Bortolani, che però ieri non ha messo piede in campo, e Diego Flaccadori, che ormai gioca più da point guard che da guardia. Più naturalmente Shabazz Napier e Maodo Lô che all’occorrenza possono anche giocare insieme.

Insomma, l’innesto di Denzel Valentine è più che importante per l’Olimpia EA7 Milano se vuole vincere lo Scudetto. Però le Scarpette Rosse hanno bisogno di un giocatore sano, trattandosi anche dell’ultimo visto a disposizione per questa stagione.

