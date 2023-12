La SCHIACCIATA DELL’ANNO di Rayjon Tucker ha fatto il giro del mondo

Ieri sera, nel 13° turno di Serie A, Rayjon Tucker della Reyer Venezia ha inchiodato quella che potrebbe essere la schiacciata dell’anno in testa a Cobbins, nel match contro Brescia. Il gesto atletico dell’americano, uno dei migliori giocatori del campionato finora, ha fatto rapidamente il giro del web. In poche ore la schiacciata è apparsa sui più famosi profili social che pubblicano highlights sportivi, come House of Highlights e Overtime su Instagram.

Tucker è diventato talmente virale da finire anche su Sportscenter, uno dei principali canali di ESPN. E questo ha portato anche molti atleti e personalità che ruotano attorno al mondo NBA condividerla. Un caso è stato quello di Shaquille O’Neal, che ha condiviso la schiacciata di Rayjon Tucker nelle proprie storie Instagram.