La Serbia passeggia sulla Slovenia: Jokic stravince contro l’amico Doncic

La Serbia è sempre più la favorita per EuroBasket: la squadra allenata da Pesic questa sera ha dato una vera e propria dimostrazione di forza, spazzando via la Slovenia in amichevole, 106-72, davanti a 22.000 tifosi a Belgrado. Il vantaggio serbo era già larghissimo nelle prime battute, è aumentato fino al +28 di fine primo tempo e ancora nel secondo. Tante difficoltà per la Slovenia di un Luka Doncic probabilmente ancora non al top della forma dopo l’infortunio di settimana scorsa che aveva fatto temere un possibile forfait. La superstar dei Lakers ha chiuso con 17 punti tirando 4/18 dal campo.

Decisamente migliore la prova di Nikola Jokic, amico dello sloveno, che visto l’ampio vantaggio dei suoi alla fine è rimasto in campo solo 19′: per il tre volte MVP dell’NBA quasi una doppia-doppia, con 10 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. A fare la voce grossa ci ha pensato il suo quasi omonimo Nikola Jovic, giocatore dei Miami Heat, che ha invece segnato 18 punti proprio davanti a coach Erik Spoelstra, presente in tribuna.

Era l’ultima amichevole per la Serbia, che arriva all’Europeo da imbattuta, con un perfetto 7 su 7. Completamente opposta la situazione della Slovenia, che a parte Doncic deve fare a meno di tanti elementi chiave come Josh Nebo e Vlatko Cancar: la squadra ha chiuso la preparazione a EuroBasket con un brutto 1-6.