La Serbia sfiora il MIRACOLO ma Team USA è IMBATTIBILE con un CURRY da 36 punti

Team USA – Serbia 95-91

(23-31; 20-23; 20-22; 32-15)

Prestazione clamorosa della Serbia per 30 minuti ma purtroppo non è bastata per vincere la semifinale di questo torneo Olimpico contro la Serbia perché Team USA è riuscito a ribaltare il risultato nel corso del quarto quarto e a raggiungere la quinta finale olimpica di fila con l’obiettivo di vincere il quinto oro di fila dopo la debacle del 2004 ad Atene.

Il primo tempo è stato pazzesco, con un Aleksa Avramovic da 14 punti per la Serbia, lui che è partito dal nulla ed è arrivato a giocarsi meritatamente una semifinale olimpica. All’intervallo lungo gli europei erano sopra di 11 lunghezze, 54 a 43, a dimostrazione della prestazione clamorosa di ragazzi allenati da Svetislav Pesic contro la più forte squadra del mondo e, secondo alcuni, addirittura la più forte squadra di sempre. Una nota di merito per Steph Curry, che nel primo tempo ne ha messi 20, tenendo in piedi da solo o quasi gli statunitensi grazie alle sue triple, lui che a fine gara ne ha messi 36.

2° tempo

Il secondo tempo ha avuto due facce perché nel terzo periodo Team USA ha cercato di rifarsi sotto ma prima Vasa Micic e poi Marko Guduric hanno ricacciato indietro gli atleti a stelle e striscia, guadagnando addirittura 2 punti di margine, +13 all’ultima pausa obbligatoria del match. Nel quarto quarto è successo l’impensabile. Gli Stati Uniti hanno giocato un basket perfetto con un Curry clamoroso, un redivivo Kevin Durant e un Joel Embiid che ha approfittato del quarto fallo di Nikola Jokic per attaccarlo. A 2:35 dalla fine Ognjen Dobric, ex Virtus Bologna, ha avuto la tripla aperta del +5 ma l’ha sbagliata e dall’altra parte del campo il solito Curry no ed è arrivato il primo vantaggio States in tutta la gara. Nel finale LeBron James, altro grande protagonista, e lo Chef degli Warriors hanno cucinato la vittoria per 95 a 91 di Team USA su una Serbia ai limiti del leggendario perché è andata a tanto così dal battere la miglior squadra che gli Stati Uniti potessero mettere insieme quest’estate, con Jayson Tatum e Tyrese Haliburton da 0 minuti.

Team USA: Curry 36, Edwards 2, James 16, Durant 9, White 0, Haliburton NE, Tatum NE, Embiid 19, Holiday 3, Adebayo 0, Davis 4, Booker 6. All. Steve Kerr.

Serbia: Plavsic NE, Petrusev 9, Jovic 0, Bogdanovic 20, Marinkovic 0, Dobric 9, Jokic 17+11a, Micic 8, Guduric 9, Davidovac NE, Avramovic 15, Milutinov 4. All. Svetislav Pesic.

QUI trovi le stats complete del match.

