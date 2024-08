LeBron James con una STORICA tripla-doppia alle Olimpiadi

L’uomo-copertina della semifinale tra Team USA e Serbia è stato senz’altro Steph Curry, con 36 punti e 9 triple segnate. Nel momento decisivo però un passo avanti lo ha fatto anche LeBron James, Capitan America: la star dei Lakers e capitano della Nazionale a stelle e strisce ha chiuso la partita con la prima tripla-doppia di queste Olimpiadi. James ha segnato 16 punti con 12 rimbalzi e 10 assist in 32′.

Quella di James è una rarissima tripla-doppia per le Olimpiadi, solo la quarta nella storia della competizione. Non è però la prima per LeBron, che ne aveva già realizzata una a Londra 2012, contro l’Australia nei quarti di finale. Le altre due portano le firme di Alexander Belov (con l’URSS a Montreal 1976) e Luka Doncic (con la Slovenia a Tokyo 2020).

Un altro record per LeBron James, che a 38 anni spera di vincere la sua terza medaglia d’oro alle Olimpiadi nella finale di domenica contro la Francia.