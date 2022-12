La spiegazione del balletto di Doncic rende ancora più pazzesca la sua prova

La prestazione storica di Luka Doncic contro i New York Knicks sta monopolizzando il mondo NBA.

60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist sono numeri assurdi. Assumono ancora più valore pensando che sono valsi la vittoria in overtime ai Dallas Mavericks che perdevano di 9 a 35 secondi dalla fine. Il pareggio è arrivato grazie a un canestro di Doncic che ha preso il rimbalzo dopo aver appositamente sbagliato un tiro libero.

Dopo questa giocata lo sloveno ha eseguito un balletto che ovviamente è diventato velocemente virale sui social. A fine gara ha spiegato di averlo eseguito perché pensava che fosse il canestro della vittoria, non del pareggio.

Una dichiarazione che dà tutto un altro valore alla giocata precedente. Se credeva si trattasse del canestro del successo, allora Doncic ha tirato il libero pensando che la sua squadra si trovasse sotto di uno. Vuol dire che ha rifiutato la possibilità di pareggiare la gara e mandarla all’overtime in favore di un improbabile canestro della vittoria. Un vero e proprio delirio di onnipotenza, reso possibile dalla prestazione irreale che stava mettendo in campo. Alla fine ha avuto ragione lui. D’altronde, come dare torto a uno capace di realizzare un prova del genere?