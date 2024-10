Sako STOPPA Cordinier e la Virtus: secondo KO in EuroLega per Bologna

La Virtus Bologna incappa nella seconda sconfitta in EuroLega: dopo aver perso all’esordio contro l’Efes, questa sera gli uomini di Luca Banchi hanno fatto tanta fatica all’Astroballe e hanno perso contro l’ASVEL 87-85.

Avvio shock per la Virtus che subisce 38 punti nel solo primo quarto, De Colo segna 10 punti nel solo primo quarto e, grazie anche a Sako e Maledon, l’ASVEL chiude il primo quarto avanti 38-27. Un ottimo Momo Diouf nel secondo periodo prova a tenere in partita la Virtus, che dopo qualche minuto di resistenza scivola a -13: ci vogliono i canestri di Cordinier e Shengelia per riportare la Virtus sotto la doppia cifra di svantaggio. Gli ultimi punti del primo tempo portano la firma di Cordinier, con Bologna che insegue 57-49 al 20′.

Nel terzo periodo Sako continua a mettere in crisi la difesa della Virtus Bologna, l’ASVEL torna a +13 prima di un parziale di 0-13 propiziato da Diouf e Pajola che riporta i bianconeri in parità per la prima volta dal primo quarto. I padroni di casa chiudono la frazione in crescendo e arrivano al 30′ comunque avanti 73-70. Nel quarto periodo la Virtus trova più volte il pareggio: prima con la tripla di Morgan, poi con quella di Belinelli, infine con Cordinier e Polonara. Il vantaggio per le V Nere però non arriva mai, complici gli errori del Beli e di Clyburn. Così ad un minuto dalla fine Sako si ritrova in lunetta e fa 1/2, è l’86-85 che dà un’altra chance alla Virtus di passare a condurre. Stavolta a sbagliare il tiro è Shengelia, che poi commette fallo su Maledon per stoppare il cronometro. Il francese fa 1/2 ai liberi, dando a Bologna un’ultima possibilità di portare la partita all’OT. Sull’ultimo possesso, Cordinier prova a penetrare ma viene stoppato da Sako praticamente a fil di sirena. Sulla fantastica giocata difensiva del lungo francese si chiude la serata all’Astroballe, con l’ASVEL che centra la prima vittoria della stagione in coppa.

Neal Sako secured the first win for ASVEL with a block! ⛔️pic.twitter.com/AHDTAcVPLf — BasketNews (@BasketNews_com) October 10, 2024

ASVEL: Harrison 13, Schofield 9, Kahudi, Maledon 17, Lauvergne 2, Jackson 2, De Colo 16, Sako 19, Lighty 5, Ndiaye 3, Black 1.

Virtus Bologna: Cordinier 23, Belinelli 6, Pajola 11, Clyburn 9, Shengelia 9, Hackett, Grazulis NE, Morgan 6, Polonara 2, Diouf 15, Zizic 4, Tucker NE.

Foto: Virtus Bologna